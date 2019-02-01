民眾捐垃圾...發霉衣鞋、壞掉馬克杯 社福機構嘆：心很累

2019-02-01 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕馬上就要過年，家家戶戶忙著大掃除，許多人會把用不到的物資捐到社福機構，希望能物有所用。但勵馨基金會物資分享中心經理劉柏君日前在臉書發文，貼出收到發霉的衣服與鞋子、斷掉把手的馬克杯等「無法再利用的垃圾」，讓她感嘆「我們真的很累身心都很累」。

「懇請幫忙不要捐垃圾」劉柏君在臉書貼出部分民眾捐來的物資照片，有斷掉且缺色嚴重的12色蠟筆、裂掉的皮衣和靴子、發霉的衣服和鞋子、斷掉把手的馬克杯等物品，都無法再使用。

「或許有些民眾不知道自己行為添麻煩了」劉柏君呼籲，拜託大掃除後的物品不要捐給社福單位，也不要堆積在門口，棄置廢棄物是違法的，耗費人力還有善款處理不要的垃圾很損陰德，真的不要做這種事，「己所不欲勿施於人，我們真的很累身心都很累」。

她也貼出社工婉拒捐獻物資時民眾的所說的「十大金句」，分別有：

1.愛心捐給你們還挑喔

2.不要的你就丟掉就好

3.不都沒飯吃了、才過期沒多久啊

4.長米蟲你就洗一洗都還可以吃的

5.壞掉就修一修、再不行你就丟掉啊

6.你當社工沒有心就不要做了

7.又不是只有妳累、別人也都很累（by社工前輩）

8.你不收我要怎麼辦？我東西沒地方放了！

9.我捐東西給你，你要來載啊！這麼多我搬不動。

10.你要保證嬰兒推車給需要的人，她用完之後要再捐回來，跟我回報使用狀態，我不要自己的東西被濫用。

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