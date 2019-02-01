不依賴中客！高雄飯店業者推特色觀光體驗 營收創新高

2019-02-01 22:13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕南部觀光業者近年大嘆不景氣，不過有高雄飯店業者主打區域觀光，不僅住房率逆勢成長，去年全年度營收也較上年成長3成。

近年來受中客減少影響，許多南部業者都大喊不景氣，住房率節節下滑。但位於高雄市大統百貨商圈旁的英迪格酒店開幕2年來住房率不但沒下滑，反而節節高升。

高雄英迪格酒店市場傳播副總監李姿瑩表示，英迪格酒店進駐高雄2年來，強調區域觀光和鄰里文化，讓旅客不只住在飯店，也重新認識高雄。因此去年英迪格就和當地鄰里合作，邀請高雄在地設計師及插畫家進駐鄰里，在民宅牆外彩繪，吸引遊客駐足、拍照打卡。此外，也和當時在高雄展覽的Art-Zoo藝術動物園推出住宿享門票優惠活動。

李姿瑩說，雖近幾年中客確實減少，但飯店首年主打國旅市場，國人住宿佔4成，第2年開拓日韓、東南亞及歐美市場，邀請部落客和網紅加強網路行銷，國旅市場去年僅佔3成，其餘為歐美和日韓旅客，中客比例並不高，去年全年住房率超過7成，整體營收也比上年成長3成。

高雄英迪格酒店主打接地氣的觀光元素，讓入住旅客體驗高雄之美，今年陸續推出高空夜市、觀光大使一日導覽活動。李姿瑩表示，夜市是台灣最獨特的商業文化，也是台灣人共同的記憶，今年首度把夜市搬到高樓頂，有手工天婦羅、滷味、鹹水雞、糖葫蘆、杏仁茶配油條、鹹酥雞、烤香腸，旅客可以一邊看著絕美夜景，一邊逛夜市打彈珠。

此外，英迪格也首度推出一日觀光大使導覽，由在地高雄人帶旅客走入高雄巷弄，體驗傳統民俗療法--刀療體驗，以及到最新開放的棧陸庫感受全球唯二的六軸動作平台，搭配最先進VR技術，完美地與飛越海洋影片內容結合，創造最擬真的VR體驗。

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