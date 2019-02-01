高市去年勞檢開罰5880萬 慶富、聯全通運遭罰百萬

2019-02-01 19:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局昨公布去年勞檢開罰情形，共計998件違反勞基法，罰鍰5880萬元，包括慶富造船、中華電信、聯全通運等多家業者，單家就遭罰破百萬，此外，批發零售業最嚴重，共違反法令339次。

勞工局指出，107年裁罰名單中有多家業者遭罰金額破百萬，其中，以國道貨運撞警3死車禍，涉案司機的僱主聯全通運，是景山交通股份有限公司集團之一，司機疑因嚴重超時工作，致疲勞駕駛釀3死車禍意外，遭勞工局查處裁罰300萬元。

此外，中華電信子公司宏華國際、神腦國際令勞工超時工作，連續工作4小時未給予休息時間，另使於妊娠或哺乳期間的女工夜間工作等，分別裁處146萬元及128萬元；中華電信於高市28家門市延長工時至深夜，使勞工1日工作超過12小時，遭加重裁罰100萬元。

另一個被罰百萬的事業單位是高雄客運，因讓司機超時工作，輪班間隔未休息達11小時，連續工作達7天以上，而且已第8次違法，遭裁處132萬元；涉獵雷艦詐貸案的慶富造船廠，則因惡意積欠員工薪資及退休金，去年共遭勞工局裁罰210萬元。

勞工局指依違法行業別分析，批發零售業最為嚴重，共違反法令339次，其次是住宿餐飲業，共257次，第三名是製造業，也有172條次，三個行業佔違法總案件47.4％，勞工局將持續對相關事業、行業，進行宣導與勞動檢查，減少勞安事故發生。

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