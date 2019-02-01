「虎尾人（讚）出來」募百份年菜 春節前到府送愛心

2019-02-01 21:28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年關到了，為讓弱勢家庭都能品嘗在地特有濃郁的人情味及團圓香，「虎尾人（讚）出來」、虎尾公所募集年菜，今接力將地方善心人士的愛心送達每個角落。

「虎尾人（讚）出來」今年首次舉辦網路公益勸募年菜送暖，結合雲林縣雲萱基金會募資辦理「虎珀拾芥慶團圓」，今天發送給鎮內弱勢家庭，虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、前立委張嘉郡都來共襄盛舉。

丁學忠代表感謝所有奉獻愛心的單位及店家，藉由網路平台的宣傳力量，結合社會善心企業集資募集百份年菜，在春節前夕，讓弱勢家庭都能感受到社會濃濃的溫情。

這次參加的社會善心企業，包括綠屋跳蚤市場、阿貴小籠包、蒸饌蒸氣火鍋、天綠養生食品館、吳爾夫文教、林明彥、雲林商旅、金富勝鋼鐵、迪凱建設、振裕記碾米廠、媽祖埔豆腐張、理想家地產開發、九瀅工程、LIZ SALON儷姿沙龍、肯德利雞排、瑪雅飲料等，他們共同集資，委由海老爹餐廳煮出物超所值的百份年菜。

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