歡迎回家！黃偉哲高鐵站發紅包 600份20分內搶光

2019-02-01 19:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市長黃偉哲傍晚前往高鐵站，向搭車返鄉的旅客發放春節紅包，歡迎北漂或中漂的民眾回家，迴響熱烈，一度大排長龍，600份20分鐘內就被搶光，親子們還爭相合影，開心不已。

這是高鐵台南站啟用以來，首次有市長在農曆年前到場發放紅包，返鄉的旅客們驚喜，才回來家門口，就有好兆頭，直呼：真暖心，趕車的疲累都不見了。

黃偉哲說，農曆春節到了，無論漂在哪個縣市的遊子們，都要回到台南，因此利用機會將紅包送給出站的旅客，以及接送的親屬，希望來年「豬事」順利，祝福一切平安、快樂。

黃偉哲指出，今年的紅包走簡約風，結合有1塊錢進行設計，有「一元復始、萬象更新」之意，發包、製作的經費也很省，花得不多，又能給民眾討個吉利，皆大歡喜。

黃偉哲今天下午5點半許抵達台南站，帶領市府各單位一級主管們在大廳的手扶梯前進行發放，旅客們見到有紅包可拿，相當雀躍，排隊領取，氣氛熱烈。

民政局還特地製作「台南愛你」、「歡迎回家」、「感恩有您．一路相伴」與「豬事大吉‧新春愉快」等標語看板，迎接返鄉的旅客們，相當貼心。

黃偉哲準備的600份紅包，20分鐘內就被出站旅客搶光，他還加碼發放給候車的民眾，以及商店與高鐵的工作人員，加油、打氣，場面溫馨。

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