什麼！ 屏東Pbike前30分鐘免費可能取消

2019-02-01 20:22

〔記者李立法／屏東報導〕屏東公共自行車Pbike使用人次突破200萬，考量安全及減少事故理賠紛爭，今年將建立保險制度，但保費該由使用者全額負擔？還是與縣府分攤？縣府表示還要再研議，基於使用者付費原則，前30分鐘免費的優惠措施可能取消。

屏東Pbike從2014年12月起營運，去年7月已突破200萬使用人次，平均月使用量超過4萬人次，每車每日周轉率超過4次，未來還要在潮州設站。

審計單位發現，屏東Pbike每年需支出的營運管理費將近800萬元，但Pbike使用費收入卻不到80萬元，收支落差甚大，Pbike前30分鐘免費，造成民眾習慣短程使用，借還頻繁，故障率偏高，不符使用者付費原則。

此外，縣府目前只為Pbike投保公共意外責任險，不提供個人傷害保險，須由使用者自行投保，做法消極，若因機件問題引發交通事故，恐產生理賠紛爭，甚至引發國賠問題，審計單位要求屏東縣政府檢討改善。

縣府：建立保險制度 一併檢討租賃及保險費率

縣府交通旅遊處長黃國維說，Pbike設置目的在鼓勵民眾少騎乘汽機車，減少碳排，並非以營利為主，營運管理費用目前由空污基金全額支應，至於騎車保險問題，縣府已著手研議，今年將建立制度，一併檢討租賃及保險費率，回歸使用者付費。

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