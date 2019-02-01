機師工會重啟罷工 華航：違反約定、拒絕協商的是工會

2019-02-01 18:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會今日下午召集臨時會員代表大會，指華航承諾事項都未做到、協商中片面毀約等，宣布重啟罷工，不排除春節期間實施。對此，中華航空回應，雙方協商不到半年，機師工會就在協商進行中，片面發動意向調查，對一直持續中的協商給予負面評價，多次揚言訴諸罷工，並以莫須有的「協商中片面毀約」指控華航，並再次揚言啟動罷工，華航深表遺憾並表示完全不符事實。希望機師工會能重視顧客權益，以公司長遠發展為重，顧及公司其它員工立場，以理性務實態度給予雙方談判空間。

華航強調，協商期間已對飛安獎金達成共識，未來每年公司將增加約1億2000萬元人事支出；至於「明定酒測驗血辦法與懲處規定」、「外籍機師招募」、「建立責任制度」等訴求，及11項勞資會議題，公司均已針對現有規定，進行檢視並會有所調整；辛勞加給部分，現行做法符合ICAO航時規定，且公司也表態願意針對部分工會認為過勞航班逐一檢視，但必須符合各航線實際作業狀況，以維持公平等比原則。

對於工會指控公司「協商中片面悔約」，華航表示，事實上公司與機師工會，於去年8月簽字同意相關議題協商期間為1年，自去年8月至今總計舉行5次正式協商、1次談話會、數次非正式討論。然而機師工會不僅在談判進行中，片面發動意向調查，並於今日召開會員代表大會，揚言重啟罷工，違反約定、拒絕協商的並非公司，而是機師工會。

華航表示，對未來的談判仍保持審慎樂觀，將秉持誠意繼續與工會代表協商，以務實協商的態度與機師工會共謀勞資最大利益，讓此案圓滿落幕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/