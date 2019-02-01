高鐵自由座1人佔3位還「裝睡」 網友：這臉皮比我家牆壁還厚！

2019-02-01 19:05

〔即時新聞／綜合報導〕春節將近，各地近日陸續湧現返鄉人流，日前有網友搭高鐵時竟遇到一名乘客厚臉皮佔住3個座位，即使有人上前詢問空位是否有人坐，該乘客僅表示等會會有人上車，接著就一路裝睡，讓人傻眼。有網友拍下照片分享到臉書上，讓其他人看了也直搖頭。

網友在臉書不公開社團「爆怨公社」上表示，自己在上月31日，從南港搭上一列南下的高鐵自由座車廂，沒想到竟看到一名同樣在南港上車的女子就拿背包和手提袋，一口氣佔住3個位置，其他乘客有上前詢問女子旁邊2個座位是否真有人坐，對方僅回應「等一下會有人上車」，接著就開始裝睡，完全沒有不好意思的感覺，讓其他乘客傻眼。

之後女子的友人分別從板橋站和桃園站上車，這樣自私的行為讓原PO越想越不滿，遂將自己在車上拍的照片分享到爆怨公社，網友看了紛紛表示，「臉皮比我家牆壁還要厚」、「繼續睡沒關係，我東西幫她拿到地上放著，直接坐下去」、「她旁邊都有人啊！只是我們看不到而已…」、「堅定的友誼…厚實的臉皮…？」、「現在已經開始過年返鄉潮了，應該人很多吧，怎會這麼沒品？」

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