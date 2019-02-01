素還真搭高雄輕軌 率粉絲坐全台首輛「霹靂痛車」

2019-02-01 18:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕素還真、一頁書今天率領大批粉絲，坐上高雄輕軌首輛「霹靂痛車」，為「霹靂藝術科幻特展」高雄場揭開序幕，可能第一次搭輕軌有點緊張，素還真等角色一句話都沒說，而霹靂布袋戲角色群轟動南台灣同時，先捐出500張門票給高雄市政府做公益。

高雄捷運公司說明，「霹靂輕軌」除了車廂外觀設計有霹靂布袋戲各角色，車廂內更以霹靂藝術科幻特展各大展區為主題，呈現「琉璃仙境」、「刀說異數」、「東離劍遊紀」、「三十經典」等精彩展區內容，精美的霹靂英雄齊聚輕軌，每一節車廂都是不可錯過的拍照亮點，即日起至2月底營運，歡迎霹靂迷、遊客多搭乘。

「霹靂輕軌」是高雄輕軌一階營運以來第四款專屬痛車，也是全台灣首輛霹靂痛車，主要是配合2月1日至4月7日、在駁二藝術特區的霹靂藝術科幻特展。

霹靂藝術科幻特展是為慶祝霹靂30週年所規劃，先前已辦過台北場、吸引大批人潮，把握春節連假特別規畫高雄場，今天開幕。

主辦單位說明，高雄場除延續台北場精采內容，新設有「東離劍遊紀」展區，由台日共製、霹靂X虛淵玄奇幻武俠大作，凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、殺無生、蔑天骸，東離第一季、第二季、生死一劍群英都來報到，展區更首次展出「歿王魔龍」，由日本製作哥吉拉、摩斯拉等知名特攝模型製作的DUMMY HEAD公司、「藤原カクセイ」先生打造，張牙舞爪不輸給哥吉拉的龍王氣勢，是展場必逛亮點。

各展區分別為天宙之間、琉璃仙境、東離劍遊紀、刀說異數、三十經典、魔吞時尚，各有不同特色，詳情可至霹靂官網。

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