斗南愛心年菜大接力 暖胃更暖心

2019-02-01 20:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年關到了，為了讓弱勢家庭都能品嘗在地特有濃郁的人情味及團圓香，斗南鎮公所、雲林縣議員蔡東富募集年菜，今天接力將地方善心人士的愛心送到每個弱勢家庭，讓他們吃在嘴裡、暖在心裡。

斗南鎮公所今年首度送年菜、為全鎮24里、350戶弱勢家庭每戶都準備一份豐盛的年菜，今天除了公所總動員，包括斗南鎮長沈暉勛夫婦、蔡東富、洪惠玲夫婦、各里幹事及「美少女女子冰團」志工媽媽等民間志工分工年菜裝箱、分組、配送，接力將社會善心人士的愛心送達斗南每個角落。

發起人蔡東富代表感謝在地愛心企業熱心捐助年菜，包括斗南新尚豪宴會館總鋪師林寶中設計佳餚台野茶鴨、昇樺心靈雞湯、紹興醉蝦、鮑魚干貝盅、鹽烤鰈鱈魚及香烤豬肋排等5菜1湯的豐盛美味年菜，其中350份台野茶鴨是由台野畜產公司捐贈，350份心靈雞湯由昇樺食品公司捐贈。

沈暉勛和蔡東富拋磚引玉也捐出選票補助款各認捐30桌年菜，虎尾慈龍宮認捐100桌，雲林縣長張麗善、沈暉勛、蔡東富另合贈斗南希望工場8桌年菜。

張麗善今天專程到希望工場發送紅包，與60名心智障礙學員及辛苦的老師與志工提前圍爐，祝福大家新年快樂，感謝大家投入推動斗南成為一座友愛小鎮。

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