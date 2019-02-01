春節當心防疫！流感再添7死 麻疹新增2例

2019-02-01 17:58

〔記者吳亮儀／台北報導〕別忽視流感威脅！疾病管制署今天（2月1日）公布國內流感疫情再增加7例死亡病例，其中一名4歲女童有流感併發腦炎及肺炎，其餘年齡介於52歲至93歲併發肺炎，而且都有慢性病史。

7個個案中，有6例是感染H1N1、1例感染H3N2。本週截至2月1日止，新增57例流感併發重症病例，都檢出A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（34例，佔60％）、50至64歲（12例，佔21％）兩年齡層佔多數。

自去年10月1日起累計406例流感併發重症病例，其中34例死亡。疾管署說，往年國內流感疫情常在春節期間達到高峰，推估今年春節連假的類流感門急診總就診人次約落在11.5萬至13.4萬人次之間。

麻疹北部案例 29日搭立榮B7030航班入境

另外，疾管署也公布兩例麻疹確定病例，其中一名為北部30多歲男性，去年12月中旬曾到越南平陽省工作，今年1月23日發病、26日出疹，曾於當地醫院就醫，29日搭立榮航空B7030航班從桃園入境，返國後因腹瀉症狀就醫，經通報檢驗確診為境外移入病例。

另一名為中部50多歲女性，近期無國內外旅遊史，上月12日發病、21日出疹，第四次就醫時通報並檢驗確診，病毒基因型為D8，與今年越南境外移入病例相同，但感染源未釐清；她曾在台中東勢三民街和第七橫街交叉口黃昏市場活動。目前2名個案已出院，並解除隔離。

疾管署提醒，目前為麻疹好發季節，且國際間持續有麻疹疫情傳出，呼籲民眾應按時帶家中幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒到麻疹流行地區。

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