機師工會宣布重啟罷工 不排除春節行動

2019-02-01 17:57

〔記者鄭瑋奇、魏瑾筠／綜合報導〕桃園市機師職業工會今日下午1點召集臨時會員代表大會，出席會員代表無異議通過決議，正式重啟罷工行動；機師工會表示，罷工形式、規模與發動時間點，將授權理事會進一步規劃，並於近日宣布。機師工會強調，現在就是預告，工會已做好準備，任何時間都有可能，不排除春節罷工。

桃園市機師職業工會理事長李信燕表示，勞資問題還在爭議期間，去年罷工協商仍未結束，因此工會仍有合法罷工權，因華航原承諾對勞動條件變更將與工會協商，但最近這幾個月，公司持續做些小動作，對會員有薪資減損、給付變更未跟工會協商，桃園市長鄭文燦面前承諾的事也沒做到，疲勞航班調整，只說有遵守法規，絲毫不願退讓，勞資協商已走到死胡同，所以不排除春節罷工。

機師工會華航分會在去年7月起，因改善過勞航班等訴求舉行罷工投票，取得合法罷工權後，雖然隨後在桃園市政府折衝下，8月底與華航達成初步協議，同意保留多數訴求於往後1年內協商完畢。然而，去年7月罷工投票起，華航資方就不斷挑釁，以各種手段威逼飛行員簽下破壞罷工行動承諾書。工會原本尚且期望華航資方在簽署暫時和平協議後，回歸勞資互信正軌、履行誠信協商義務，只是，過去半年來，華航資方不但處處杯葛協商進度，對於工會高度重視的改善疲勞航班、增派人力訴求，更是寸步不讓，甚至反嗆「哪個行業不會累？」完全無視過勞可能造成的飛航安全問題。

機師工會表示，對於華航這些行徑，機師工會自認已盡一切力量，尋求理性和平溝通協商可能，日前透過對華航全體會員機師進行「意向調查」，工會會員有84％華航機師表態，「要求工會堅持罷工爭議立場，必要時願意參與重新啟動罷工等爭議行動。」此外，機師工會要求交通部、華航，必須立即追究責任，撤換過去主導勞資協商卻公然毀約、挑釁的公司高層主管。

機師工會補充，華航至今面對輿論避重就輕，不敢承認片面毀約事實，而在1月16日缺乏官方代表出席下，資方試圖以金錢衡量飛安，而對於工會最為重視的疲勞航班改善調整置之不理。此外，去年8月底勞資雙方達成協議中，其中一項「勞動條件變更需與工會事前協商」，但華航資方在去年投票日期間，在完全未告知工會的情況下，單方面調整、刪減投票日出勤給薪方式，將勞資協議視為毫無拘束力的具文。

機師工會認為，若繼續要求工會仍遵循協議繼續協商，已無任何期待可能性，今日經會員代表大會同意，重啟罷工準備程序、不日內發動罷工。

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