新北市違規濫墾山坡地遭連續重罰 地主訴願遭駁回

2019-02-01 21:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市農業局查獲三峽區東眼段一塊私有山坡土地，地主劉姓民眾未經申請水保計畫即先行整地，面積約1公頃，經三峽區公所查報屬實後，市府於2017年間即依違反水土保持法裁處行為人6萬元罰鍰，2018年中衛星變異點搜尋，再度通報該地有違規，農業局要求地主全面停工，再依水保法規定裁處30萬元罰鍰，劉姓地主不服，向農委會提訴願仍被駁回。

農業局山坡地保育科長金雷說，劉姓地主針對裸露區位應實施水土保持處理與維護，且因違規情節重大，農業局已依水保法33條移送新北地檢署偵辦中。

農業局指出，農業局要求地主應將違法整地裸露土石區域重新植被，但去年9月持續追蹤植生現勘時，地主仍未改正，所以市府才再開罰最高30萬元罰款，並再次限期行為人植生改正，地主不服市府連續處分，於去年10月24日提起訴願，全案於今年1月10日駁回劉姓地主訴願，農業局表示，如果地主仍不願改正，會連續開罰到改正為止。農業局後續於1月29日勘查其植生恢復情形，現場因違規造成的裸露面已進行植生改善。

金雷說，市府查察違反山坡地保育案件，不分平假日均有排定輪值人員待命，甚至連春節連假都已經排好輪值表，如未經申請擅自在山坡地改變地形地貌者，將處6至30萬元罰鍰，情節重大還會面臨司法刑責。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/