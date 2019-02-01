口袋空空？2020台灣燈會 彰化湊不出錢棄權

2019-02-01 17:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年台灣燈會在屏東縣舉辦，2012主辦權在彰化縣，不過，彰化縣長王惠美今天表示，辦一次台灣燈會要5、6億元經費，縣府財政困難，無法再辦台灣燈會。彰化縣棄權，明年燈會主辦權已被台中市遞補。

2012台灣燈會在彰化，辦得有聲有色，在國民黨籍前縣長卓伯源任內執行，前縣長魏明谷任內又向交通部觀光局爭取到2020台灣燈會主辦權，於去年年底，地方5合1大選後，新縣府團隊以籌劃時間太倉促，放棄主辦，改由台中市主辦。

王惠美表示，目前縣府財政很困難，辦燈會縣府需負擔6億元的龐大自籌經費，縣府沒有多餘的錢，要再花大筆的錢來辦燈會實在有困難，但是縣府會努力，等縣府財政改善後，有機會仍會爭取主辦，也希望屆時交通部能夠支持。

縣府城觀處表示，依往年主辦台灣燈會的經驗，活動經費約6億元，中央只補助3000到6000萬元，其餘地方自籌，金額高會造成財政負擔，何況，各地各辦特色花燈展，再花6億元辦全國性燈會經濟效益值得商榷。

同樣與錢相關，景氣不好，去年全台公益彩券銷售業績下滑近91億元，直接造成社會福利經費縮水，縣府今天邀請青商會、獅子會、同濟會及扶輪社共4大社團代表，一起舉辦「手持公益．心中有愛無止息」公益彩券行銷推廣宣傳記者會，縣長王惠美現場買了1000元彩券，現刮中700元，300元做公益。

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