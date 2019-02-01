水情吃緊農民擔心 苗縣府：苑裡春耕繼續供水

2019-02-01 17:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕稻田種植面積達1800公頃，高居全苗栗縣之冠的「苗栗穀倉」苑裡鎮，不少農民擔心近來水情不佳，且休耕補助申請只到今天，對春耕是否有水可用相當焦急，包括水利署、台灣自來水公司、苗栗縣政府與苑裡鎮公所、農田水利會等單位討論，確定將繼續提供春耕用水。

苗栗縣政府農業處農務科指出，根據各單位會商討論，確認將持續供給春耕用水，目前會先提供較早用水的秧苗場，至於農民整地後插秧供水時機，將採統一時間供給。

鯉魚潭水庫管理中心強調，鯉魚潭水庫管理中心指出，大方針將採取大安溪水流入鯉魚潭水庫多少便供給多少。另一個決議是未來將於統一時間供水，畢竟若未統一時間，可能造成供水漫流，反而造成水資源浪費，至於統一供水時間將交由水利會等單位討論後決定。

苑裡鎮長劉秋東表示，苑裡鎮有不少農民依靠栽種稻米維生，是否持續提供春耕用水對農民影響甚鉅，而近年來缺水問題屢屢影響農民，各主管機關應研擬對策，例如是否納入水資源競用區一期稻作轉旱作等方式，都應該討論。至於目前鯉魚潭水庫有效蓄水量為5753.85萬立方公尺，蓄水量為50.2%。

與會的苑裡鎮代會主席洪晃琦，依經驗與探訪民情，許多稻農可能在2月10日後就開始整地插秧，需要不少用水，政府應該多關心基層農民。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/