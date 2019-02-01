疑居民不希望設置 反射鏡遭潑紅漆破壞

2019-02-01 17:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市雙溪里一處反射鏡，最近多次遭不明人士調整，市公所經地方民眾反映後前往調整為原有角度及高度，沒想到今天中午硬是被人調降，公所派員前往調回後，下午隨即遭潑紅漆潑滿滿，完全無法使用，朴子市公所主任秘書盧春霖說，據了解是有地方民眾不願設置，將會再與各方協調，也呼籲民眾切勿破壞公物。

臉書社團「朴子民意觀察站」最近兩天有網友討論雙溪里此處的反射鏡，指該鏡設置是提醒對向死角的左右來車，但疑有鄰近住戶自行調整角度，使得路過民眾無法看到對向來車等，很容易發生意外。

今天早上市公所派員調整正確角度後，中午民眾發現反射鏡被調降，公所再派員處理後，下午又被民眾發現遭潑紅漆；照片被民眾貼上朴子民意觀察站後，有網友開玩笑「紅色沒開光」，也有民眾期待何時會破案。

盧春霖說，此反射鏡設置已多年，疑有民眾不希望設置而自行調整破壞，因安全考量公所會派員復原，而為地方和諧，將會到雙溪里瞭解，瞭解贊成設置與不贊成設置的民眾意見，適當處理。

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