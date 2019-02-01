快過年也要拚！中山大學成立「西灣學院」培育斜槓人才

2019-02-01 17:09

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是農曆春節前上班最後一天，高教面對少子化及國際化競爭激烈之寒冬，過年前也要拚到最後一刻，為了跨界培育斜槓人才，中山大學今天揭牌成立「西灣學院」，培育學生發展不同領域的專長，未來就不怕被AI取代，也不用怕有失業可能。

中山大學校長鄭英耀表示，為因應斜槓世代、多職人生的全球職涯新趨勢，中山大學「西灣學院」不僅要讓學生在畢業後能增加收入，更要培養學生「無論到哪裡都能生存的國際移動能力！」亦即要致力培育具備多元能力、且能整合資源的斜槓青年。

中山大學「西灣學院」是由「通識教育中心」與「人文暨科技跨領域學士學位學程」整合而成，設有「基礎教育中心」、「博雅教育中心」、「運動與健康教育中心」、「服務學習教育中心」、「人文暨科技跨領域學士學位學程」，另設有研究中心「公民素養推動研究中心」及「運動健康產業研究中心」。

「西灣學院」首任院長蔡敦浩表示，斜槓青年像是經營個人品牌，需要「創業者的思維」，除了根據自身優勢與喜好發展多種領域專長，也需要創新、整合及觀察國際脈動等能力；像是企業的CEO，往往具備跨領域與全方位能力。

蔡敦浩表示，隨著AI、VR與生物醫學等科技蓬勃發展，科技與人文的跨界學習刻不容緩。然而，現今大學分科系統使得跨領域學習存有障礙，西灣學院的成立是希望連接中山大學六大學院，在原有的通識教育基礎上，更積極地推動跨域學習，打造能使學生「橫向多元發展」的教育環境。

蔡敦浩也提到，台灣的大學校院雖已意識到跨領域學習的重要性，但真正將通識教育提升至院級層次的大學，並不多見；中山大學是南台灣的先行者，具重要的指標性意義，「西灣學院」已擬定推展跨界教育的具體策略，除透過新生生活營、跨院選修等方式，也藉由國際志工、服務學習等，讓學子連接全球化的實踐場域，以實踐來培養跨領域涵養，且透過人文科技暨跨領域學士學位學程及共學群等機制，讓師生連接到實際問題發生的場域，「接地氣」共同解決跨域問題。

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