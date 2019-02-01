沙雕動物「活起來」 南投沙雕展視覺震撼

2019-02-01 17:42

〔記者謝介裕／南投報導〕標榜4D科技效果的南投沙雕展，明天配合南投燈會開燈儀式，一直到2月24日春節期間，每晚7點起，在3大主題區每20分鐘輪播上演燈光及光雕秀，影片今天首度亮相，大象、獅子、老虎、老鷹等各種動物，瞬間好像都活了起來一樣，震撼視覺！

由縣府文化局直營的南投沙雕藝術文化園區，今年以「神話、沙城、夢想、時空」為構思主題，規劃了創世紀、沙漠世界、神話世界、草原世界、海洋世界、極地凍土及心中南投等7大主題區塊，總共有80件作品。

縣府今天下特別招待育幼院小朋友參觀AR、VR展等活動，沙雕展的4D數位科技也率先曝光，從園區入口第1主題區五彩繽紛的燈光秀，到高約7公尺的中興會堂及動物大遷徒等2大光雕主題區，隨著五顏六色的光束閃動，冰冷的建築物好像跳起熱情的舞蹈，甚至連沙子雕塑的動物，彷彿也多了生命力，或在草原奔馳或遨遊天際般，讓人目眩神迷、讚不絕口，也令小朋友留下快樂又難忘的回憶。

南投縣府文化局長林榮森說，沙雕展在南投沙雕藝術文化園區展至5月31日止，平時營業時間上午9點至下午5點，每週一休園，2月2日至24日配合南投燈會，營業時間延至夜間10點，還有燈光及光雕秀，可說是加值不加價，值得親子們一遊。

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