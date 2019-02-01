春節公路防塞 南投這招「怪有效的」

2019-02-01 16:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕因應春節南投可能湧入大量人車，南投縣警察局，針對省道台3線南投至竹山約21公里路段，啟動中央分隔島缺口封閉管制，透過放置紐澤西護欄將缺口填滿，防止車輛穿越缺口時阻斷車流，減少壅塞與車禍發生，實行多年，都能扮演好國道3號「替代道路」的角色，雖然沿途滿是護欄的街景看起來「怪怪的」，但卻也發揮不錯成效，堪稱極具南投特色的春節疏運措施。

南投警方表示，台3線早期春節期間未封閉缺口時，經常有駕駛認為沿途壅塞，想避開省道改走其他替代道路，就逕自在分隔島缺口迴轉，惟此舉在道路壅塞時，很容易造成交通打結或車禍。

另外，機車在車陣穿梭時，也因要切入缺口過馬路，容易與往來車輛發生碰撞，為維護春節省道順暢，才會有缺口封閉措施。

有別於「調撥車道」是在對向空出一條車道，引導順向車流匯入行駛，藉此快速紓解尖峰時刻的車流；分隔島缺口封閉管制，則是讓車道行駛單純化，減少車流阻斷與事故發生，有助春節交通疏運。

警方強調，缺口封閉處多選在小型路口，或是提供車道迴轉的地方，若是重要路口，以及醫院等特殊場所就會避開，今年春節連假較長，缺口封閉將從2月2日至2月10日，籲請用路人配合。

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