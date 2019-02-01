屏東門面變美了！ 工程圍籬變身城市美學

2019-02-01 19:08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕近日不少市民發現，屏東的「工程圍籬」變美了！大多數民眾對工地的印象就是綠色鐵皮與藍色帆布，但這樣的工程圍籬對城市面貌造成衝擊，屏東縣政府為了不讓工程影響到市容，除了在公部門的眷村園區、武德殿等工程區域換上藍晒圖圍籬，也向私人工程進行勸說，位於屏東火車站前的大和旅社，就以大圖輸出旅社外觀取代傳統帆布，讓工程圍籬成為城市美學的一部分。

縣長潘孟安分享，工程圍籬是工地與非工地間的界線，過去工程圍籬常常藍色帆布一掛，把市容街景硬生生破壞，尤其屏東即將迎來農曆春節與台灣燈會，將有大量國內外旅客造訪屏東，城市門面更顯重要，除了公部門本身的工程，縣府也積極對私人工程進行勸說，希望從小細節做起，降低工程期間對市容的衝擊。

不少市民發現，屏東施工圍籬美化後，市區景觀換然一新，視覺感受更加乾淨明亮，並開始期待圍籬拆除後，能夠看到屏東的蛻變。

大和旅店業者也表示，傳統帆布與鷹架是一起的，費用較低廉，但把城市美學概念與宣傳效果納入考量，為工程圍籬換上新裝可帶來更大的效益，大和旅店位於屏東火車站前，肩負屏東門面的重任，除了工程圍籬換上新裝，也將在帷幕上打燈照亮屏東市的轉角，讓工程圍籬變成一種美麗的等待。

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