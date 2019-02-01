軍備局205廠今舉辦春節聯歡 名家揮毫增添喜悅

〔記者張忠義／高雄報導〕農曆春節前夕，為向辛勞於軍備生產任務的官兵、同仁表達謝意，軍備局第205廠今天舉辦「春節聯歡活動」，由廠長林正雄少將主持，並邀請地方士紳、鄉親及單身退員袍澤參加，除關懷袍澤、凝聚單位向心外，同時推展敦親睦鄰工作，以爭取地方民意支持。
聯歡活動並邀請屏東慈幼育幼院的孩子們蒞廠同歡，餐會中孩子們也展現才藝小提琴演奏及舞蹈演出，讓聯歡活動增色不少。
為增添節慶喜悅，還邀請名家現場揮毫，即興創作春聯賀歲，官兵喜獲至寶，戶外同時舉辦趣味競賽，大家不分男女老少玩得不亦樂呼，讓平日戮力在工作崗位的官兵同仁，也能拋開繁忙公務，大展伸手，讓筋骨活絡活絡。
生製中心主任羅意中少將特別南下出席同樂，在歡樂、溫馨的氣氛中，祝福與會嘉賓及同仁佳節愉快，廠運昌隆，廠長林正雄祝賀新年快樂，希望藝文活動增添年節氣氛，更讓藝術的能量豐富官兵身心靈，展現該廠對中華文化之發揚，提升國軍藝文風氣。
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名家現場揮毫，即興創作春聯賀歲，讓官兵喜獲至寶。（記者張忠義攝）
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農曆春節前夕，軍備局第205廠今天舉辦「春節聯歡活動」，還邀請名家現場揮毫，即興創作春聯賀歲。（圖由軍備局第205廠提供）
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聯歡活動並邀請屏東慈幼育幼院的孩子們蒞廠同歡，餐會中孩子們也展現才藝小提琴演奏及舞蹈演出，讓聯歡活動增色不少。（圖由軍備局第205廠提供）
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為增添節慶喜悅，還邀請名家現場揮毫，即興創作春聯賀歲，官兵喜獲至寶。（圖由軍備局第205廠提供）
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軍備局第205廠長林正雄少將，希望藝文活動增添年節氣氛，更讓藝術的能量豐富官兵身心靈，展現該廠對中華文化之發揚，提升國軍藝文風氣。（圖由軍備局第205廠提供）
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生產中心主任羅意中（右二）少將祝福與會嘉賓及同仁佳節愉快。（圖由軍備局第205廠提供）
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