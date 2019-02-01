過年大掃除垃圾爆量！民眾抱怨：等垃圾車1個半小時

2019-02-01 17:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區昨天垃圾量爆增，不少民眾抱怨倒個垃圾得等上一個小時，有人甚至等上一個半小時。安南區清潔隊今天表示，因過年期間，民眾提早打掃家園，當天垃圾大增，接獲反映後立即加派人力，由於垃圾量實在太多了，才讓民眾久等，還請市民體諒。

為迎接農曆新年，台南市環保局訂1月28日至2月3日為台南市國家清潔週，鼓勵市民配合打掃居家環境，除舊佈新，乾淨迎新年。台南市平日1週垃圾收運4天，分別為週一、二、四和週六，而週日小年夜也特別加班收運垃圾。

清潔隊原預期週六垃圾量會大增，不過民眾提早打掃家園，週四垃圾量就爆量，不少安南區的市民反映當天要倒垃圾等了1個小時，垃圾車才到。有的人則反映等了1個半小時，事先也未獲通知，只能苦等。

清潔隊安南區隊長蔡忠明表示，安南區共有21條垃圾收運路線，當天部分人口較密集的村里，像是溪心里等人口數較多的社區，垃圾量大增，他們立即機動加派3輛垃圾車協助清運，平時垃圾車1天要跑2趟焚化爐，當天則跑了4趟。

他表示，經統計平時1天的收運量約180公噸，週四則多達250公噸，增加了70公噸，清潔人員也因此比平時晚了1個半小時才下班。由於過年期間，垃圾原本就會比較多，讓民眾久等感到抱歉，也希望民眾能夠體諒。

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