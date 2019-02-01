太平宏龍派出所偕多位里長 春節前贈物資關懷弱勢

2019-02-01 17:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆春節即將到來，為讓弱勢家庭也能感受到年節氣氛，中市太平警分局宏龍派出所所長許景勝、宏龍義警分隊長陳文南、光隆里長張雅芳、永隆里長張立緯及地方熱心人士發起寒冬關懷弱勢，捐贈物資給76戶，使其感受社會溫暖。

太平警分局宏龍派出所所長許景勝等人主動關懷轄區獨居老人、弱勢族群、中低收入戶及新移民的民眾，共計76戶，特地捐贈愛心物資，如在地優質香米912公斤、麵條76包、珍寶調和油76瓶、醬油152瓶及牛番茄134公斤等民生用品，散播愛心及關懷，讓他們能在春節期間感受到社會溫暖及年節氣氛。

新任光隆里長張雅芳表示，第一次參與這有意義的活動，也協助爭取許多物質，覺得很有欣慰也很有成就感，里內有位賴姓婦人早年喪偶，又要扶養發展遲緩的孫子，僅靠每日撿拾資源回收物維持生計，所幸平常附近鄰居多會提供一些物質幫忙協助；再者，里內亦有不少弱勢家庭需幫忙，很慶幸可協助結合社會溫暖的力量，募集物資能讓他們過個溫馨的好年。

宏龍所長許景勝表示，警察的工作不僅是依法行政外，亦可擔任起當地關懷民眾，落實社區警政的目標，隨著108年度加強重要節日安全維護工作的開跑，要讓民眾能夠度過一個快快樂樂的年節。

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