興達火力發電廠 冬季一機組停機3個月減煤

2019-02-01 17:31

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市環保局宣布，興達電廠三、四號機展延許可，環保局考量興達電廠位於環保署公告高屏總量管制區內，是空污排放量最大的固定污染源，決定核發許可證展延時，附加「秋冬空品不良季節需附帶的減量責任」之負擔，空污最嚴重的12月至翌年2月，其中一機組停機減煤。

環保局表示，展延附加條件，包括實質減量：每年秋冬季空品不良的6個月期間（10月至翌年3月），興達電廠三、四號機的生煤使用總量，以105年實際生煤使用量再減5成，做為核發許可用量上限。

在優化管理部份：要求每年冬季空品最嚴重的3個月期間（12月至翌年2月），興達電廠三、四號機至少停止運轉一座機組，有效減排。

環保局表示，此方案將可於秋冬季有效降低粒狀污染物115公噸、硫氧化物1289公噸、氮氧化物1052公噸，以符合空污季節的減量需求，並且不會影響夏季空品良好期間的尖峰用電需求。

此外，環保局已著手將電力設施排放標準再下修到現行標準的一半，促使台電及汽電共生廠採行低污染製程及高效防制技術。環保局未來會在「實質減量、優化管理」的原則下，持續推動各項污染減排政策，加速改善空氣品質。

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