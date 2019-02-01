2019-02-01 16:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為了支持青年在地創業，去年投入1500萬經費將閒置的「彩虹家園」建築規劃成「職人町」，打造年輕人在屏東創業築夢的平台，27個空間可容納44個單位進駐，目前已租出9成，今天正式交屋，這處創業空間不僅建築外觀讓人耳目一新，來自不同領域的職人各個身懷本領，成為屏東青創的新亮點。

屏東職人町位在屏東市仁德路上，原是林務局的舊宿舍群，屬國有財產署財產，過去縣府與國產署合作利用該基地作為單親媽媽暫時安置的「彩虹家園」，去年縣府與國產署以共同開發方式打造職人町，成為全台首座公寓式創業空間。

縣府指出，有別於為剛起步的創業青年打造的「青創聚落」，「職人町」定位為職人們的專屬舞台，延續青年築夢的路，職人町共有3棟房舍，提供27個空間，最多可容納44個單位進駐，1樓為開放空間，以店舖進駐為主，2、3樓為不對外開放的私人工作室，每間以3千至5千元的月租價格出租。

職人町今天正式交屋，充滿設計感的外牆讓人感受到屏東的創意與活力，現階段由縣府篩選出25組來自不同領域的個人、團隊進駐，包括曾獲得百大青農的黑豬業者李榮春、世界翻糖冠軍翟宇凡、積木機器人教學周佳弘等職人，另有陶藝、皮革、金屬、小提琴等手作工作室，還有餐飲、長安製麵、洗鞋店等。

業者李榮春說，他專門飼養「平埔黑豬」，養豬業者多專職養豬，很少跨領域到產品銷售，過去他的養豬場以保種與出售黑仔豬為主，但很多人向他反應「不知道平埔黑豬嚐起來味道如何」，因此讓他萌生開店念頭，進駐職人町後，他擴大肉豬飼養頭數至1200頭，在職人町店舖中提供自家生產的黑豬產品，讓傳統產業升級。

屏東縣潘孟安也表示，屏東有許多才華洋溢的青年，公部門能做的就是讓青年減少行政成本的增加，根基紮在屏東，因此以職人町以低於市場1/3的租金啟動，縣府也特別感謝國產署一起合作，賦予閒置空間新生命，提供舞台深化屏東職人的能量。

屏東青創新亮點 ，「職人町」今交屋。（記者邱芷柔攝）

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