高雄「金銀河」燈會曝光 拷秋勤：超越宇宙定義的醜

2019-02-01 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後，決定把今年高雄燈會改至愛河兩岸（高雄橋至七賢橋）舉行「2019高雄燈會金銀河」活動，燈會期間為2月9日至2月20日。近日部分燈區照片曝光，有網友看完傻眼狠酸，「是要嚇死誰？」「以為在公祭」。對此，本土樂團拷秋勤也批，「已經超越宇宙所有能夠定義醜感的東西了」。

臉書粉專「只是堵藍」昨（31日）天貼出韓市府高雄燈會的照片，照片可見燈區內除了有許多金童、還有多根蓮花柱；「只是堵藍」就諷刺的說，終於知道為什麼要叫做金銀河了，金紙銀紙再搭配上金童玉女加蓮花，「請問是在公祭嗎？」「還是不要叫做金銀河好了，要不要乾脆叫做三途河？」網友看完也酸說「前幾天騎車經過還以為是我眼花！」「是要嚇死誰？」「晚上會很恐怖吧...」「取名奈何橋更好聽了」。

高雄市政府觀光局則回應，金銀河的蓮花是佛光山燈區，有「阿彌陀佛、吉祥如意之意」。

對此，拷秋勤在臉書表示，「如果你是高雄的年輕人，是還有思辨能力的新世代，請把自己抽離韓國瑜帶起的降低智商運動，不要再騙自己，這種醜不啦嘰的東西跟接地氣一點關係也沒有。高雄人實在沒有義務要吞忍這種耍人的醜燈，高雄人不是沒看過世面，不是沒看過國際等級的燈光裝置藝術，請不要騙自己，用力地取笑這種急救章（急就章）的官僚」。

拷秋勤也呼籲，請大家鼓起勇氣跨出「講話白爛」等於「講的話就是對」這種三歲小朋友都知道的邏輯錯誤，「2019已經不是那個花錢做出紙紮死人骨頭藝術，還可以蒙混過去的年代，年輕人請想辦法振作。」

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