朴子天公壇整修將完工 開廟門抽金豬項鍊和小神明衣

2019-02-01 16:39

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子天公壇近期進行整修工程，將於農曆春節前完工，廟方於國曆2月4日除夕夜晚上11點15分（農曆正月一日子時）進行開廟門活動，因為己亥年生肖為豬年，提供10條純金金豬項鍊及50件經天公加持的小神明衣進行摸彩抽獎，讓信眾添福添喜。

天公壇活動組長周讓廷說，近年來除夕夜開廟門活動大約有2000餘人參與，今年廟方加碼提供每條市價5000元的金豬項鍊10條作為摸彩獎品，他則捐出50組小神明衣吊飾，此種小神明衣近年來是火紅的宗教商品，在誠品書局有販售。

周讓廷說，天公壇開廟門摸彩贈送的小神明衣，繡上玉皇上帝及朴子天公壇的字，是未在市面販售的限定版，彰顯朴子是傳統刺繡重鎮的意義，抽到的民眾可結香火吊掛保平安。

天公壇去年開始進行整修工程，打造廣場、花園等，整修工程即將完工，周讓廷說，廟方將會把捐贈整建基金5000元以上的善心信眾在芳名錄上刻名感念，未來還有剪黏等工程進行，目前尚有名額。

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