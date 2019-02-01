春節連假搭火車遊花博 班班停靠后里、豐原站

2019-02-01 16:28

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年春節假期長達9天，台中花博園區預期將湧現大量人潮。市府交通局今說，已協調台鐵於春節連假，列車班班停靠后里、豐原，平均每10分鐘1班，方便參觀后里、豐原園區；參觀外埔園區則可從大甲火車站轉乘接駁車或公車。

交通局長葉昭甫表示，因應春節連假人潮，已協調台鐵列車班班停靠后里、豐原，平均每10分鐘1班。從台中火車站搭車至后里站只要28分鐘，一出站就進入花博園區，從豐原火車站走路到葫蘆墩園區只要10分鐘，也有iBike、接駁車。

外埔園區則可從大甲站火車站轉乘接駁車或92、212、213、215、811路公車抵達，后里火車站及后里園區也有接駁車直達。花博園區周邊將找不到停車位，各停車場皆規劃遠離園區，周邊道路進行交管、禁停。

葉說明，外地遊客有開車需求，只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場」，依黃綠色花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區，接駁車平均每10分鐘1班，並機動式加開班次。

葉昭甫表示，花博已吸引逾400萬人次參觀，搭大眾運輸逛花博最方便、省時，推薦以「台鐵為主、完全接駁」前往園區，搭配園區間電動公車串連花博后里、外埔園區，具體實現綠色交通G（Green）、P（Public transit）、S（Smart）精神。

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