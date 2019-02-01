屏市鐵路高架橋下綠帶遲未開放 淪私人曬衣場及菜園

2019-02-01 16:13

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市鐵路高架橋下綠帶遲未開放使用，陸續出現私人菜園、花圃及曬衣場等亂象，不少市民建請台鐵及屏東縣政府儘快規劃用途，美化沿線景觀。

潮州至屏東段鐵路高架化後，屏東縣政府向台鐵借用高架橋下綠廊打造自行車道及民眾休閒空間，目前從屏東市廣東南路段以下至竹田鄉的自行車道已陸續開放，吸引不少民眾使用。

不過，屏東市從六塊厝至屏東站之間近2公里長的綠帶封閉年餘未見啟用，部份路段已被當地居民做為菜園、花圃及曬衣場使用，市民認為再不整頓及規劃用途，將亂象叢生，有人建議開闢為市民休憩空間，並大量植栽綠美化，帶動沿線老舊建築景觀更新。

台鐵表示，高架橋下綠廊借用單位為屏東縣政府，應由縣府管理，目前照明設施尚未完善，基於安全考量才未開放使用。

縣府秘書長邱黃肇崇表示，屏東市高架橋下綠帶由縣府接手管理，將複製竹田等段友善空間吸引民眾親近的經驗，進一步與屏東市公所合作規劃出最適合用途，儘早開放給市民使用。

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