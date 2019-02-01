飛吧！太空豬 來新竹市奔跑快樂過年

2019-02-01 16:58

［記者洪美秀／新竹報導］居然有飛碟降落新竹州廳！新竹市府在府前廣場推出「飛吧，太空豬！」互動裝置，透過人體偵測讓民眾化身飛天豬跑跳挑戰遊戲，大年初一到初五還有「走春限定」的「豬年大聲公」，只要大聲喊「新年快樂」，就可獲贈可愛的太空豬氣球，今天試營運，已有超過1000人次體驗，邀請市民走春逗熱鬧。

市府行政處表示，今天起到20日在市府前廣場展出「飛吧太空豬」互動裝置，這是以飛碟外型打造的展覽空間，呼應新竹好過年的「探索」主題，裡面的互動體驗遊戲，民眾可化身太空豬，戴著黑邊護目鏡，背著像火箭似的噴射器，進入專為新竹舊城區量身打造的遊戲場景，漫遊新竹州廳、美術館等舊城區古蹟。

行政處表示，過年加碼版的「豬年大聲公」互動裝置，從5日到9日，民眾只要對著「豬年大聲公」的聲音感測氣球機，大聲喊出新年快樂，累積到一定的分貝，就可獲得一顆限量太空豬空飄氣球，送完為止。

副市長沈慧虹說，9天春節連續假期即將展開，「飛吧，太空豬！」互動裝置，要讓孩童感受過年節慶氣氛，歡迎各地民眾春節假期，來市府走春、逗熱鬧。

行政處長白舒樺說，這座停留在府前廣場的飛碟裝置，長約10公尺、高約4公尺，採用州廳的「紅、灰色」配色製作，與92歲市府州廳融合，觀眾進入飛碟裝置內的感應區，可以透過Kinect感應啟動遊戲，連結控制畫面中的太空豬，一起擺動、奔跑，只要拿到紅包，可累積彈跳能力，一起從地球飛向宇宙；另有競賽互動機制，民眾可透過奔跑、彈跳，挑戰積分與排行。

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