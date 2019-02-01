林佳龍再談台鐵紅背心：乘客易辨識、先跟基層溝通好

2019-02-01 16:54

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日起就是春節9天連續假期，交通部長林佳龍今日下午去各地視察春節疏運準備情形。首站到台北車站看台鐵、高鐵，林佳龍表示，台鐵每年春節疏運時，都是國人返鄉團圓、外出旅遊時，承擔最重要公共運輸功能，今年更比去年春節加開多達531班次，負荷很重。對於台鐵局為激勵員工士氣，要求穿「我愛台鐵，安全第一」紅背心，並要求拍攝呼喊口號影片，林佳龍今表示，出發點是好的，但要先跟基層員工做好溝通，外勤人員穿紅背心是讓乘客更好辨識的方法之一，但怎樣可做得更好，大家可以一起討論。

林佳龍表示，台鐵為歷史悠久、最重要的大眾運輸工具，為讓每個國人都能安全、順暢返鄉，非常感謝春節期間堅守崗位的同仁，今天也特別到台北車站，慰勞犧牲春節假期服務國人的員工。台鐵因為發生過一些事故，現在應更重視安全、效率、品質、綠色，感謝局長張政源願意跳下來承擔，帶領台鐵走出低潮、進行全面體檢跟進一步改革，他也會作張局長跟台鐵同仁後盾一起努力。

今年春節連假長達9天，林佳龍呼籲國人盡量搭乘軌道運輸，可以減少國道堵塞情況；同時也希望民眾春節期間搭車時，看到辛苦工作的人員時，能給他們一個微笑、鼓勵，期許大家都能為台鐵打氣加油。

對於台鐵局春節連假期間要求員工穿著紅背心，林佳龍表示，台鐵這個措施是希望激勵士氣，提供乘客更好服務，出發點是正面，如果說穿背心有這樣功能，也要先跟基層員工做更好的溝通，不用去勉強員工。至於有些站集合喊口號拍影片上傳，若自發性應該感到肯定，由上而下太過形式化的要求，對員工工作造成影響就可以免了。

台北車站行程結束後，林佳龍隨後步行至台北轉運站，並跟監理所站人員一同了解，平時攔檢時如何查看大客車胎紋，林佳龍表示，雖然有春節假期放寬勞動工時，但還是感謝所有客運業者排班能朝7休1來努力，因為客運載很多人在國道快速行駛，安全最重要，讓司機有更好工作環境，旅客也能快快樂樂出門，平平安安帶回家。未來會跟勞動部討論，希望有方案培訓更高質量駕駛，來保障所有人行車安全最根本一點，同時希望跟客運業共同努力，提升司機駕駛質量，讓客運業發展有更好環境。

至於未來是否會向勞動部申請取消10休1，林佳龍表示，以後還是要一次一次來看需求，但若是客運業可解決司機缺員問題，相信業者也不會希望有勞動工時超時的情況。

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