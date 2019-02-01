年終大掃除家具亂丟 竹市環局已抓到8人

2019-02-01 16:24

［記者洪美秀／新竹報導］農曆年節快到了，民眾、店家大掃除之際，有許多大型家具清運需求，新竹市環保局日前接獲通報，鐵道路沿線遭惡意棄置大量廢棄物，已派稽查人員到場採證，並已取締8名污染行為人，也利用攝影機24小時持續採證，環保局呼籲民眾及業者，不要心存僥倖，環保局會視污染情形重罰。

環保局長江盛任說，鐵道路髒亂點以棄置沙發、床墊等大型家具為主，垃圾包、裝璜用木材、門板等次之，經採證結果，已取締8名污染行為人，若查獲惡意棄置，行為人將從重處分，依違反廢棄物清理法處新台幣6000元罰鍰，並加收代清除費用。若查獲非法傾倒事業廢棄物業者，將裁處新台幣6000元以上30萬元以下罰鍰，違法情節重大者，將移請地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰鍰。

環保局表示，鑑於每年農曆春節前，都會出現少數民眾趁機棄置大型家具廢棄物，造成環境髒亂，環保局已加強派出稽查人員，針對任意棄置大型家具及廢棄物，於路口、巷口及空地等污染行為，持續巡查蒐證，呼籲民眾勿心存僥倖，以免吃罰單。

此外，新竹市從3年前就推出「大型家具免費清運」的服務，只要打電話：538-8406，向清潔科事先登記，將廢家具放家門口，全年可享不限次數、不限件數免費清運，亦即「不限次不限量，一通電話服務到家」，提醒民眾平時即可利用此服務，不必等到歲末年終前才申請。

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