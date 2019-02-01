台灣國際科展揭曉 3學子拿青少年科學獎

2019國際科展頒獎典禮，三位得獎者陳柏融（左起）、Anthony David Wang、勞志毅及一同合影。（記者王藝菘攝）

2019-02-01 16:44

〔記者林曉雲／台北報導〕為選拔我國優異學生參加國際科展，科學教育館每年舉辦台灣國際科學展覽會，今天舉行頒獎典禮，3位青少年科學獎得主是台中一中高三學生陳柏融、台北市私立復興實驗高中三年級學生勞志毅及美國史丹佛大學華裔大一學生溫頌，他們各以抑制胰臟癌細胞研究、新型熱電材料研發，及以人工類神經網路研究加州野火獲得評審團的青睞。

今年是化學元素週期表建立第150週年，聯合國將2019年訂為國際元素週期表年，台灣國際科展今年主題亦與此呼應，共有235件作品參賽，121件進入複審，56件作品獲獎，並選出22件作品、28位學生將代表台灣參加美國ISEF等7項國際科學展覽競賽活動。

陳柏融就讀台中一中數理資優班，拿下醫學與健康科學科青少年科學獎。他受訪表示，去年也有參加科展，但沒有拿獎，今年東山再起，非常開心能拿到青少年科學獎，會研究胰臟癌是起於小時候和他很親近的表姐因胰臟癌去世，在查詢相關資料文獻時，得知通常罹患胰臟癌被發現時已接近末期，難以治療，因此他針對與胰臟癌治療有幫助的3種蛋白相互關係進行研究，發現3種蛋白是可調控癌細胞生長的重要因子，可穩定蛋白表現，且可調控代謝抑制癌細胞成長，他希望大學能繼續讀醫學相關科系，繼續做各種癌症的研究。

勞志毅也是捲土重來參加台灣國際科展，今年順利奪得物理與天文學科青少年科學獎。他表示，原本是想研究竹席為什麼會涼，後來發現市面上缺乏耐久且效率高的熱電材料，家裡汽車座位放有竹席墊，讓他突發奇想以野生孟宗竹為材料，把奈米銦顆粒放在孟宗竹中，測量其熱導率與熱擴散度，增加10％熱電效率，大學想就讀環境工程相關科系繼續作研究。

美國史丹佛大學華裔學生溫頌是首度參展，獲得國外青少年科學獎。他表示，沒有想到會拿最大獎，他目前就讀資訊科學領域，利用野火衛星影像，以人工類神經網絡方法，製作研究加州野火模型，此模型有別於以往線性回歸的分析方法，成功發現海拔、蒸散率等重要指標與火災發生關聯性。

副總統陳建仁致詞時表示，他代表台灣歡迎來自20個國家的學生來台灣參展，從小他是好奇寶寶，很喜歡研究，想像力和創造力是21世紀青少年需要學習的能力，而他認為，女性在科學表現不輸男性，進入台灣國際科展複審的男女比例是一比一，也再次證明他的想法，台灣會繼續努力解決科學領域的性別差異問題，在科技和工程等領域展現女性科學家的面貌，用新視野帶動社會的創新。

教育部政次范巽綠表示，台灣國際科展是我國最具代表性之國內外青少年科學研究成果交流盛會，激勵很多年輕學子投入科學研究，發掘培育我國青少年科學人才，盼這些優異的青少年能保持好奇心、運用想像力，開創新科技，在科學研究表現更上層樓。

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