想換冰箱、冷氣趁現在！竹市家電節能補助最高15000元

2019-02-01 16:35

［記者洪美秀／新竹報導］想換冰箱或冷氣，就趁現在！新竹市府與經濟部合作，鼓勵民眾家電舊換新，最高每台補助3000元，每戶最多5台，3月1日起申請，可追溯到去年12月7日，補助到今年6月底，市府更加碼補助，只要參與節電健檢，可再獲1000元節電禮券。

新竹市長林智堅今天表示，竹市已連續3年節電表現全國前3名，今年經濟部與地方政府合作推出為期3年的「縣市共推住商節電行動計畫」，已爭取設備汰換與智慧用電補助，今年將有2000萬元經費投入此次住宅冷氣及冰箱舊換新補助，而市府更加碼推出汰換家電送健檢和1000元節電禮券補助活動。

林智堅說，農曆春節到，很多家庭都會汰換家中耗電的家電用品，今年市府配合中央政策，推出家電「舊換新」補助，只要汰換耗能家電，換成節電冷氣和冰箱，每台最高補助3000元，市府也加碼推出全台唯一「汰換家電，送健檢」服務，只要市民有意願，家電舊換新後會有專人到府檢測電器耗能情況，完成健檢還可獲1000元禮券，兌換燈具等節能產品。

環保局長江盛任說，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項包括節能效益1或2級的冷氣機及冰箱；家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3000元，3瓩級或300公升以下的冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限3000元，每一裝機地址最多可補助5台，從今年3月1日起受理補助申請，4月1日起就會撥付補助金，6月30日截止申請，補助可追溯到購買日期去年12月7日。

江盛任說，市民只需提供5項資料文件，包括電費收據（用電種類顯示「表燈非營業用」）、購買發票、產品保證卡、裝設前後照片與廢四機回收聯單，且在竹市購買，就可向市府申請補助，但補助只限「舊換新」，單純新購冷氣機或冰箱則無補助。可電洽：03-591-0008分機38、03-536-8920轉2021。

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