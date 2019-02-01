捷運將施工衝擊土城中央路交通 福田路啟用紓解

2019-02-01 16:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市工務局為疏解三鶯線捷運將在土城中央路4段施工，預期會影響交通流量並造成交通衝擊，在中央路4段及國道3號間，開闢頂埔6號道路，並命名為福田路，市長侯友宜今天主持通車典禮，樂見福田路在農曆春節前通車，不僅可以分擔中央路車流，還可強化頂埔與媽祖田之間的聯繫，提供便捷安全的路網捷徑。

工務局長朱惕之說，位於土城最南端的頂埔與三峽相接，近年來因土城工業區、頂埔科技園區蓬勃發展，帶動工商產業、人口發展迅速成長，再加上捷運頂埔站開通，以及捷運三鶯線動工後，讓原有台3線、土城中央路4段車流日益壅塞，因此在頂埔科技園區東側和國道3號土城段間計畫用地，斥資7億餘元，徵收土地及新闢頂埔6號道路。

新工處說明，頂埔6號道路全長約9百公尺，寬15公尺，雙向各一線車道，道路左側設有人行道、右側則開闢一條自行車道，並於前端龍泉溪段設置水閘門，以及道路箱涵、共同管道、擋土牆、照明等民生設施。

頂埔6號道路起點位於媽祖田、在靠近頂埔鴻海園區出口銜接頂埔2號道路，兩條道路銜接命名「福田路」，作為通往三峽介壽路及捷運頂埔站的替代捷徑，紓解土城頂埔、媽祖田、三峽間往返車流，促進地方繁榮。

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