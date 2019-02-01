賞燈節衝蜂炮 台南推8大套裝遊程、18大住宿優惠

2019-02-01 16:32

［記者王涵平／台南報導］元宵賞燈節衝蜂炮，南市觀旅局推出8大套裝遊程與18大住宿優惠，不必擔心交通、停車問題，盡情體驗豐富多元的月津風情。

觀光旅遊局指出，月津港燈節2月2日至3月3日舉行，鹽水蜂炮2月18、19日登場，特別結合雄獅、大豐、國光假期、可樂、東南及中國青年等6家旅行社推出多條整合台南知名景點限定1、2日遊套裝優惠行程，1日遊程最低每人588元起，遊程除了月津港燈節及鹽水蜂炮外，還有善化草莓園、德元埤荷蘭村、德陽艦園區及鹽水區當地武廟、八角樓、月津文史發展協會、橋南老街等景點。

此外，針對自由行的旅客，觀旅局整合台南大億麗緻酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南大飯店、台糖長榮酒店（台南）、天下大飯店、台南維悅酒店、劍橋大飯店、南科贊美酒店、榮興（榮美）金鬱金香酒店、趣淘漫旅、臺邦商旅等18家旅宿業，推出憑活動DM享優惠住房專案。

觀旅局表示，建議遊客多利用大眾運輸前往鹽水，可搭乘高鐵至嘉義站，轉乘高鐵快捷公車「166電動巴士」至鹽水下車或搭黃9至新營客運總站，或可搭臺鐵至新營火車站後，於站前新營客運總站搭乘棕幹線、棕1、2、3支線公車。相關旅遊資訊可至「台南旅遊網」或「臺南行春」查詢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/