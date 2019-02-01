北市信義商圈走春拜拜活動多 警方將進行交通疏導

2019-02-01 16:32

〔記者 邱俊福／台北報導〕北市警信義分局鑑於大年初一將有大量人潮湧入極具代表性的「松山慈惠堂」及「奉天宮」祈福，以及初一至十五前往觀賞北市政府在市民廣場、仁愛路舉行的國際級的點燈活動「2019台北光之饗宴」，特別規劃相關交通疏導措施，避免交通壅塞，造成民眾不便。

警方表示，因「慈惠堂」、「奉天宮」原即路幅狹窄，周遭又因捷運施工雙向會車不易，為避免交通壅塞影響民眾春節出遊心情，呼籲民眾多搭乘「大眾運輸系統」前往。

民眾可搭乘捷運至「後山埤站」下車，步行前往參拜；如民眾在2月5日至10日上午8時至下午5時開車前往松山慈惠堂參拜，請停放於瑠公國中及協和祐德高中停車場，再步行五分鐘即可抵達，另也將視現場車流狀況，進行交通管制、引導改道等交通管制措施，請駕駛人務必配合。

另「2019台北光之饗宴」適逢年節假期，預計將湧入大批人潮，為使活動順利進行，將採取交管措施：

一、管制期間：2月5日至19日，共15日。2月5日（初一）18時至22時30分，假日（含初二至初六）18時30分至22時30分，平日19時至22時30分。

二、管制範圍：市民廣場與仁愛路（逸仙至光復南路）公車專用道、中間2線快車道於管制時段全面禁止車輛通行。

三、改道措施：

（一）仁愛路（逸仙至光復南路）西往東南側慢車道，將於上揭管制時段期間全線改為東往西方向行駛，駕駛人請於光復南路口提前改道南北向行駛。

（二）松高逸仙路口：活動期間管制車輛不得往南（仁愛路方向）行駛，建議駕駛人避免行駛逸仙路，可於忠孝東路、松高路提前改道。

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