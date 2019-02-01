中市大里好來大排染白飄鐵鏽臭味 工廠偷排挨罰

2019-02-01 16:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大里好來社區的一條水利大排，從昨天上午開始突然流出白色廢水，讓整條大排變成白色，而且還發出如鐵鏽的臭味，還流入大里溪而擴大污染，地方入士表示，近半年來，此條大排時常被上游的工廠偷排廢水，要求市府徹查。

環保局稽查大隊表示，昨天接獲大里立仁里長鄭伯其的通報後，立即前往稽查，循線查到是上游一家從事機械加工的工廠所排放，發現廢水從工廠大門前的排水管排出，而且大門前的道路也有污染，但因當時工廠並無人員，直到晚上才找到人，因現場查獲污染事實，便依水污染防治法及廢棄物清理法予以開罰。

大里立仁里長鄭伯其表示，昨天上午就接獲民眾通報，指好來社區的水利大排排出白色廢水，而且味道極重，相當刺鼻，如同鐵鏽味道，民眾受不了，紛紛關門窗。

鄭伯其表示，好來社區的水利大排近半年來，就多次發生有上游工廠排放廢水，而昨天可能是工廠認為公部門要放假了，所以便偷排，他便在昨天通知環保局稽查，查出是一家從事機械加工的工廠排出切削油，讓大排整條變成白色。

鄭伯其表示，白色廢水不但毒死了大排的魚，而且還流入大里溪，污染了水資源，市府應該要處理。

環保局稽查大隊表示，工廠提出解釋，是因為近日大掃除，才會讓廢水滲出，而該公司不但污染水源，連大門前也被污染，已要求工廠停止排放廢又及必須將門前的污染清理乾淨。

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