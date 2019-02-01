動物過年圍爐 北市動物園端「米其林」年菜

2019-02-01 15:51

〔記者蔡亞樺／台北報導〕呼應年節氛圍，台北市立動物園為園內動物們準備「年菜」，利用自製肥料、自家栽種、無毒、健康的永續食材，園方觀察到駱駝、無尾熊、羊駝、河馬、大貓熊、黑冠松鼠猴、非洲象等饕客，個個吃得津津有味，園方笑稱今年的年菜評價，至少有滿滿的三顆星。

自己吃的菜自己種，在台灣動物區的黑熊戶外活動場，有結果纍纍的木瓜樹。保育員表示，黑熊享用保育員提供的木瓜後，排便時順便播種「施肥」，在果實還沒成熟以前，不會輕易毀損果樹，牠們會運用靈敏的嗅覺，等待果實成熟最美味的那一刻，再快樂享用「循環經濟」的成果。

此外，動物園內有2000多隻動物，每日製造約2公噸糞便，園方工作人員將這些廢棄物轉換成可以循環再利用的永續能量。園方指出，近年增加動物吃剩的植物枝條及園區內的落葉，每年調製300公噸的有機質堆肥。這些營養、健康、無毒的「黑金」，就是動物米其林頂級餐廳食材的秘密武器。

園方表示，動物米其林餐廳著重的不是烹調技術，主打食材的天然品質，專為無尾熊及大貓熊栽種的各種尤加利樹和竹子，非洲區及動物綠籬改種狼尾草，多處小花園造景搭配季節及動物食性，種植萵苣、芹菜、玉米、美式生菜、紅鳳菜、地瓜葉等，達成有機廢棄物「零運出」及「100%循環再利用」，降低動物排泄物對環境生態的衝擊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/