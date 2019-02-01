蘭陽戲劇團演出沒新意 黃春明籲解散重來

2019-02-01 15:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］蘭陽戲劇團1180萬元預算遭宜蘭縣議會刪除，文化界聲援，不過，作家黃春明卻認為，蘭陽戲劇團毛病太多，包含人員不足、演員素質不佳及沒有新劇本及演出沒新意等，他建議縣府應先解散劇團，提出革新計畫後再重新成立；文化局長宋隆全指出，不建議解散劇團，革新應逐年推動，將繼續爭取劇團預算能在議會審查追加減預算時重燃生機。

蘭陽戲劇團1992年成立至今，已有近27年的歷史，是台灣第一個公立歌仔戲團，也是唯一由地方政府籌設的劇團；主要任務除了演出，也包含蒐集、整理歌仔戲文獻史料，為歌仔戲理論建立資料庫，維護歌仔戲傳統唱腔與身段之美，讓歌仔戲文化得以傳承等。

劇團千萬預算去年底遭縣議會刪除後，只能維運至今年5月，面臨倒團危機，除文化界聲援，宜蘭縣長林姿妙也允諾搶救，不過，黃春明卻認為，劇團已成立多年，毛病卻一大堆，例如演出需找民間單位演員協助、人員素質不佳及演出劇本了無新意等，「不能因顆臭番薯就讓整籃番薯都爛掉」，劇團應該先解散，解決所有問題後再重新成立。

黃春明建議，縣府解散劇團後，應該立即研擬革新計劃，建立完整的人員訓練模式及完整的管理規則，讓劇團能有更多自己訓練出來的演員，不用再向民間劇團借人，如此才能做好文化傳承工作。

黃春明表示，尋找全新的演出劇本也很重要，戲劇團不該總是演過去的戲劇，歌仔戲要與時俱進，時代在變，演出的內容也該跟著改變，發展出創新的演出模式，他強調，一齣歌仔戲好不好，劇本影響75%以上。

「解散不是改革劇團最好的方案！」宋隆全回應，不建議解散劇團，因為會影響戲劇團本身的業務銜接與制度，對現有的團員也不公平，現階段還是先回歸劇團成立的目的，把劇團傳承跟教育推廣等基本任務做好，革新則要視經費情況，逐年逐步推動。

宋隆全說，劇團面臨的問題絕非團員不夠努力，而是經費不足，縣府將努力在年終縣議會審查追加減預算時，提案爭取讓劇團的千萬營運預算重燃生機，然後再逐步改善劇團現有的問題。

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