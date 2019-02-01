「計程車費比高鐵票貴」沿海阿公一句話 雲林海線快捷客運通車

2019-02-01 15:40

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林台西、東勢沒有直達高鐵雲林站的大眾運輸，長輩搭「計程車費比高鐵票貴」，雲林沿海阿公的一句話，讓雲林海線快捷客運今天正式通車，交通部長林佳龍親至送鄉親上車，強調是人本交通典範。

雲林沿海鄉鎮欲到虎尾高鐵雲林車站搭車，只有麥寮有客運通往高鐵站，台西和東勢區民眾若非自行駕車，需花費超過500元搭乘計程車才可抵達高鐵雲林站。

一名家住東勢鄉年逾70歲的黃姓阿公日前透過立委蘇治芬和交通部長林佳龍通電話，說了雲林沿海要去搭高鐵，「計程車費比高鐵票貴」，這番話觸動林佳龍的心。

由於林佳龍就是在雲林沿海的麥寮出生，感同身受，短短不到1星期馬上趕在春節前完成雲林海線快捷客運建置，今天通車，林佳龍還到場，親自迎送鄉親上下車，讓大伙兒高喊「足感心吔」。

林佳龍今天專程來到雲林高鐵轉運站，主持雲林海線快捷客運通車並親送鄉親上下車，透露出促成快捷客運通車背後的故事。

林佳龍說，他是麥寮人，很能體會沿海交通的不便，上週他接到一位東勢鄉老阿伯電話，東勢沒車到高鐵，搭計程車得花超過500元，比搭高鐵老人優惠票到台北還貴，實在沒道理，事後他立即指示主管單位加速作業，促成今天台西線通車，如此一來雲林海線交通網建置完成，讓他甚感欣慰。

今天通車儀式，雲林縣長張麗善、立委蘇治芬等人都參加，林佳龍指出，他正積極推動「人本交通」，未來將以高鐵為主幹如同人體主動脈，把更多末稍血管接起來，讓人民用得到路，感受得到便利，否則建再多的路也沒有用。

另因春節假期若交通壅塞，高雄到台北得花幾小時？林佳龍強調，交通部已做好輸運規劃，也提醒民眾要得做個聰明用路人，善用公路總局APP等系統，選擇走一條更便捷回家的路。

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