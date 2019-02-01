北市垃圾車 小年夜、除夕加班收運

2019-02-01 15:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕農曆春節將屆，台北市環保局今日表示，考量許多民眾會在除夕當天返鄉過年，或是利用春節前最後一個週末大掃除，有排出垃圾需求，為服務民眾，環保局各區清潔隊將於小年夜（2月3日）依往常收運時間、地點，加班收運垃圾。

為避免除夕圍爐產生廚餘等廢棄物放置過久造成環境衛生問題，環保局表示，2月4日除夕當天，各轄區清潔隊於中午及夜間兩時段加班收運垃圾。中午將以播放音樂方式通知市民清運一般垃圾、廚餘及資源回收物，晚間各區清潔隊則依往常收運時間、地點收運垃圾。

環保局表示，大年初一至初三（2月5日至7日）清潔隊停收垃圾，到初四才恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，初五恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物及大型廢棄物，大年初六適逢週日，環保局依慣例將停收垃圾，請民眾配合春節期間收運時間排出家中垃圾。

另外，環保局於各行政區設有35處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午6時至下午23時，如民眾無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾（收受點資訊可至台北市政府環境保護局查詢）。

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