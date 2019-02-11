天天吃好料》台南「貴記」美食 一站式吃遍台南小吃

2019-02-11 09:04

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南小吃全台聞名，許多饕客南下就是為了品嚐米糕、虱目魚粥、牛肉湯等美食。位在安平的「貴記美食文化館」就蒐羅各種台南小吃，從肉圓、蝦捲到棺材板、豆花等小吃一應具全，尤其店內還有3大招牌「肉燥芋粿、蝦仁肉圓及鼎邊銼」，每一項都看得到老闆的特別配方和堅持。

「貴記」一名源自於老闆楊登貴的名字，現在坐落於安平老街延平街的店面是以楊氏祖厝修建而成，雖然內部有重新裝潢，但業者仍保留日治時期為了躲避美軍空襲所挖掘的防空洞，顧客可在用餐之餘一探究竟；老闆娘侯淑玲笑說，當年在改建時原本要把防空洞填起來，還是一位市府官員路過用餐，看到工程才急忙勸阻，最後才保留下來。

除了防空洞和古厝的特點，店內提供「一站式」吃遍安平小吃的服務也是吸客亮點，老闆娘侯淑玲表示，現在很多年輕人不知道傳統小吃是什麼，都買炸物、速食為多，比較難吃到古早味比較少，所以才想說把美食都聚集在店裡面，同時也讓客人方便品嚐各種美食。

店內提供的美食琳瑯滿目，蚵仔煎、肉燥飯、虱目魚粥、蝦捲等一應具全，但有3項招牌美食，分別是肉燥芋粿、蝦仁肉圓及鼎邊銼特別受顧客喜愛，而這些招牌美食也看得到老闆的用心與堅持。

第一項肉燥芋粿就與一般店家不同，端上桌的小吃竟是冷的。侯淑玲解釋，由於芋粿是用芋頭刨絲再用米漿黏著，但米漿的比例很少，所以加熱很容易散開，不過由於醬汁是熱的，所以就能一次品嚐Q度和芋頭香氣，上面添加的肉燥更是用豬的後腿肉爆香，讓香氣更上一層。

第二項蝦仁肉圓也是用心製作，除了外皮用在來米漿，內餡也是用爆香的後腿肉，同時加入火燒蝦，增加肉圓的甜味和口感，由於火燒蝦在外縣市，特別是北部買到的機率比較低，因此廣受台北饕客的喜愛。值得一提的是，侯淑玲透露，其實南部人吃肉圓所沾的醬料與北部不同，有一味是哇沙米加蒜泥，這一點也讓很多北部人驚豔。

最後則是鼎邊銼，大部分人提到這一項小吃都會浮現基隆廟口，但貴記的鼎邊銼則有「安平風味」，除了湯底使用大骨和虱目魚骨熬煮而成，裡面的料則加入鼎邊銼、筍絲、木耳、金針，以及虱目魚和蚵仔，吃起來甜美、營養，又有飽足感。

貴記的好口味和食材的堅持，自然培養一批死忠顧客。一名黃姓民眾就說，除了平常來這裡吃小吃之外，每逢農曆年等重大節日時，也都會訂購芋粿，不僅老婆喜歡，當作伴手禮也收到不錯的成效；一名王姓學生則說，店內的小吃都有一定水準，而且還可以一次點到所有安平小吃，所以帶朋友到安平玩的時候，一定會帶來這裡用餐，方便又美味。

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