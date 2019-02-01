注意！高雄春節國道高乘載管制14處 時間和往年不同

2019-02-01 15:35

〔記者黃良傑／高雄報導〕明天就是春節連續9天假期，今天下班預計高速公路車潮將比往常增加、壅塞，高市交通大隊已擬好因應計畫，大隊長陳文耀提醒：今（108）年春節國道北上高乘載管制將於2月7日（初三）、8日（初四）實施，管制時間與往年的上午9點到下午2點不同，切記是下午1點到6點！

交通大隊長陳文耀今特別向本報讀者提醒，高雄市國一高雄端（漁港路、中山路匝道）、南華交流道、台88線鳳頂交流道（台88主線、鳳頂路匝道）、高雄交流道（中正路、建國路、九如路匝道）、大中路匝道、楠梓交流道（旗楠路、興楠路匝道）、岡山交流道、路竹交流道、國三田寮交流道等14處，被規劃為春節期間高乘載管制點。

管制時段內僅允許大客車、計程車（含空車）、持有身心障礙證明、孕婦證明（同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）之小型車及乘載3人（含）以上小型車駛入。屆時請各位駕駛朋友先行搖下車窗、備妥相關證明文件（如孕婦手冊、身心障礙證明等），方便執勤員警分辨乘車人數，以減少排隊等候時間。

至於雙門轎車、小貨（發財）車限載2人以下小型車，管制期間將無法進入高速公路！請駕駛人注意以免受罰，若超載乘滿3人，除將以超載舉發外，同樣不得通過管制。

此外，高乘載管制時間大型車輛部分，只開放中油、台塑公司油品油罐車、地方政府所屬垃圾車進入，請業者務必先行調整貨運時段因應。

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