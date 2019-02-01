鄉土食譜文學書出輯 百萬小說獎得主凌煙大談美食文學

2019-02-01 15:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台灣第一位百萬小說獎得主凌煙，以林園食材為主軸，寫成「乘著記憶的翅膀尋找幸福的滋味」鄉土食譜文學書，她今天與當地詩人陳文奇現身分享心得，當地人說看到平日桌上的鄉土菜餚，被化為文學詮釋，吃起來都覺得幸福。

凌煙（本名莊淑楨）1990年以長篇小說「失聲畫眉」勇奪百萬小說獎，陳文奇則是鳳邑文學獎新詩新人獎得主，兩人今天在林園圖書館主任李文娟撮合下，在圖書館廣場與鄉親、學生大談美食文學，文學氣息中隱藏故鄉飯菜香。

凌煙是國內文學大獎常勝軍，3年前搬到林園居住，赫然發現這處擁有漁港、農村的地區，有許多令人驚奇的食材，原來林園洋蔥早是聞名全國，野生海產及水產養殖業都是全國重鎮。

她本身就是美食家，以味覺回顧台灣鄉土的種種風情，用巧手還原一道道家鄉庶民美食，包括四腳仔湯、烏甜仔糜、豬菜、臭肚仔和變身苦，每道菜餚並附簡易做法和照片，簡單易學，她強調，現代的美食文學強調精緻、品嚐、描述，她兼具台語文學，以鄉土、手做、緬懷為主軸。

凌煙說，「乘」書便是以片段交織的方式，紀錄她的生命歷程，有窮困但溫馨的童年、離家出走學歌仔戲的叛逆青少年、與先生艱辛創業的壯年，還有現在為人阿嬤的心情點滴。

熱心讀者蔡佳蓁提供烤地瓜50份分享與參加活動讀者，她說，林園住了一位這麼知名的文學作家，書中內容寫的又是鄉土菜餚，食材在林園都可買到，全家人一起在家吃頓媽媽煮的晚餐，是很幸福的一件事，或許就是未來子女想起我最美好回憶之一。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/