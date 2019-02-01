連體嬰忠仁逝世 忠義：會代替哥哥活下去

2019-02-01 14:40

〔記者林惠琴／台北報導〕原為三肢坐骨（坐骨相連、只有三條腿）連體嬰的張忠仁、張忠義，1979年9月10日由台大醫院進行分割手術，創下亞洲首例連體嬰成功分割紀錄，今年原本即將迎來兩人分割40週年，卻不料傳出忠仁意外逝世的消息，忠義說「會代替哥哥繼續活下去」。

忠仁去年接受媒體專訪時曾提到，「如果哪一天我先走了，忠義會幫我演講，讓後面的人，更了解我們是怎麼成長的。如果忠義先走，我一定會擔起照顧孩子的責任」；忠義也說，「哥哥就是我的分身。一個人不在，那另外一個人，會把另一個人留下的事情給照顧好。」

忠仁去年11月底就曾在臉書貼文「身體疼痛，期待有一天可以不痛。忍耐快到頂」，而在去年12月23日過生日時，忠仁也寫下「擔心最多是弟弟身體狀況及帶孩子上經濟壓力負擔很多」、「在身體上也是無法找到可以改變多些，只願不要退化太快就可以」。

原本忠仁在臉書貼文提及「2019年是圓夢的起步一年，因我想要給自己目標，在演說上更進步學習，也希望能夠到外地分享如外島或內地及如果機運成熟，我想挑戰一些事情讓人生不後悔」，卻不料如今計畫發生變化，忠義說「會代替哥哥繼續活下去」。

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