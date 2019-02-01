春節9天連假居家外出安全 陽光基金會提醒5要點

2019-02-01 14:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年春節連假長達9天，許多民眾已安排出遊計畫，陽光基金會提醒，長時間家中無人，更應注意居家環境安全，出門前記得拔掉家中電器插頭，關閉瓦斯總開關；入住旅館與搭乘大眾運輸交通工具時，也要多留意逃生口是否暢通，觀察滅火器的擺放位置，多一分注意，就能開心出遊、平安而歸。

陽光基金會提到，據消防署7年來「全國火災次數、起火原因及火災損失統計表」，「電器因素」長期高居火災發生原因前3名，資料顯示去年共發生2972起電氣火警，平均每天就有8起火警是電器產品、電氣器材、電路配線及組件，因漏電、短路、過載、絕緣劣化等原因引起，顯示民眾平日仍需多注意用電相關常識，守護居家安全。

陽光基金會並提示出遊前的平安3步驟，首先，「拔」掉電器插頭，如電視、檯燈、熱水器、神明燈等，避免因積汙導電、電線走火所產生的電器火災，也可省下電費。其次，要「關」閉瓦斯爐與瓦斯總開關，確定無殘留火源，避免瓦斯漏氣而引發氣爆。

若返家發現有濃厚瓦斯味，謹記「禁關推離」口訣：「禁」止產生火花，例如開關燈源及電器或抽菸、「關」閉瓦斯氣源總開關、輕「推」開門窗使空氣流通、快速「離」開現場，至安全的地方報警求救。最後，必須「鎖」緊門窗，避免小偷趁家中無人唱空城時，趁虛而入。

至於出門後，陽光基金會也提醒應留心2重點，包括留意住宿地點安全，旅行前先至交通部觀光局網站，選擇合法旅館或民宿住宿。抵達旅館後，察看安全門、逃生通道是否暢通，確認公共區域及房內的火災警報器、緊急出口指示燈與滅火器位置；而搭乘遊覽車等大眾交通工具，上車先記牢逃生口、滅火器、擊破器的位置、了解逃生工具的使用方式，並繫上安全帶，保障自身安全。

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