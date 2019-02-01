民眾嗆「過年到縣長家放鞭炮」苗縣夜間開放鞭炮政策急轉彎

2019-02-01 14:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府因應農曆春節及民俗節慶活動需求，原訂今年開放近20天的夜間爆竹施放，引發強烈民意批評，縣府、消防局被投訴電話灌爆，甚有網友揚言「過年到縣長家放鞭炮！」經消防局緊急研議，決策急轉彎，順應民意，限縮僅開放2月3日、4日、12日及21日夜間燃放爆竹，且21日僅到午夜12點，並於今天公告。

消防局副局長匡夢麟表示，開放的4天，2月3日為小年夜，傳統習俗會拜天公；2月4日為除夕，傳統會守歲迎新；2月12日則尊重初九天公生。另，2月21日則配合苗栗火旁龍「化龍返天」科儀。

對於開放夜間施放爆竹議題，引發鄉親迴響；匡夢麟說，爾後消防局在於開放時間的擬定會更加審慎，以對鄉親生活最低影響為原則。他並提醒民眾，在非開放的夜間燃放爆竹，可罰3萬到15萬元。

縣府因應農曆春節及縣內火旁龍、攻炮城、炸邯鄲等民俗節慶活動需求，也都公告10來天的開放夜間爆竹施放，行之有年。

消防局於今年原訂開放2日到21日的深夜10點到翌日上午6點的夜間爆竹施放，訊息經本報披露，並轉載到臉書社團，引發網友熱議，不僅抱怨影響年節休息，也批評縣府決策有問題，甚有網友揚言「過年到縣長家放鞭炮！」

「苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例」第6條明文，每日6點前、22點（晚間10點）後，不得施放飛行類、升空類、爆炸音類、摔炮類之一般爆竹煙火，但「年節或特殊節慶等經本府公告之日期，得不受前項限制」。

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