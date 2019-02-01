伊甸到宅圍爐 溫暖水腦症慢飛天使家庭

2019-02-01 15:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕年關將近，伊甸基金會旗山早療中心舉辦到宅圍爐活動，陸續將年菜送到旗山區經濟弱勢、親職功能偏弱的身障家庭，罹患水腦症的6歲慢飛天使「小明」和家人一起感受來自社會的愛與關懷。

「小明」平日生活仰賴外婆照顧，外婆高齡74歲，還有白內障及膝蓋退化情形，健康狀況不佳，祖代母職撫養1個孫子和領有智能障礙中度的兒子，家庭無經濟收入，家計仰賴外婆的老人年金及大舅的身障補助。

社工與教保老師帶著5菜1湯的年菜和溫暖禮，陪伴阿嬤、大舅及小明圍爐，還製作撕貼畫春紙，小小客廳裡充滿過年的溫馨氣氛。阿嬷看見一夥人陪她圍爐，感動地哭了，小明也在心願卡上寫了全家平安健康，提前感受溫馨的年節氣氛，暖胃又暖心。

旗山早療中心主任許廷安表示，在服務大旗山地區家庭中，看見家長難找尋到工作，經濟壓力相當沈重，根本不敢奢想年菜，因此在過年前，舉辦了到宅圍爐活動，工作人員特別準備年菜與溫暖禮，甚至設計自製春聯活動，讓早療孩子能體驗過年習俗，希望透過實質的陪伴，讓服務家庭感受到更多的愛與關懷。

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