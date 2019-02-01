蘭花、蝙蝠、老厝、古蹟、美食…來台南山上走春新玩法

2019-02-01 14:57

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南山上區公所結合當地國定古蹟原台南水道淨水池的蝙蝠生態特色，在農曆年期間推出迎春賞花季活動，除了精彩呈現的蘭展之外，還有老厝、寺廟之旅，以及風味小吃等，並透過集章樂的形式，邀請民眾來趟深度的農遊體驗。

農曆年的「花現山上‧探尋蝠氣」新春活動，今天起在區公所前正式登場，市長黃偉哲親臨開幕儀式，感謝各界的努力，讓更多人知道當地的文化、產業、生態之美。

活動由山上國中的大鼓、舞獅等表演揭開序幕，除了黃偉哲之外，副市長王時思、民政局長顏振標，以及市議員李偉智、陳碧玉…等地方各界都到場，氣氛熱烈。

配合新春活動舉辦的山上全國蘭花大賞，今年已邁入第3屆，在新建的區公所內登場，600件各式品種的精彩齊聚，令人目不暇給。

展示的蝴蝶蘭、石斛蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉德利亞蘭…等，多達200種，而全場總冠軍的作品為樹蘭，花開逾300朵，是20年以上精心培育的成果，實至名歸。

淨水池內約有400隻葉鼻蝠棲息，今年開放參觀的時間到2月底，山上區長余基吉取其諧音，歡迎大家一起來祈福；公所也在附近營造波斯菊花海，成功規劃出走春的的新景點。

另外，還有天后宮、開靈宮的寺廟走春，以及老厝巷弄的巡禮，大年初1到初3，公所也在廣場邀請街頭藝人表演，農特產伴手禮展售，並推出木瓜油飯、土豆碗粿、蔓鳳雪Q餅、棗泥核桃糕，以及當地K.FIKA咖啡的點心等社區風味小吃，內容豐富。

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